La 70esima Viareggio Cup si prepara allo sbarco in Sardegna

Un anno fa, il Cagliari era stato protagonista alla Viareggio Cup mettendo in evidenza il nord-coreano Han Kwang-Song (che dopo il torneo debuttò in serie A, segnando anche una rete contro il Torino), ora in prestito al Perugia in serie B, diventato un uomo-mercato nel mirino della Juventus con una valutazione di 12 milioni di euro.

di Redazione