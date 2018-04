Risorse rese disponibili con la legge di stabilità del 2016, per un totale di oltre 4 milioni e mezzo di euro in Toscana, che la Regione ha trasferito poi a tutte le province, per iniziativa dell’Assessore Cristina Grieco. A renderlo noto, la consigliera regionale Ilaria Giovannetti, componente della commissione sanità nell’assemblea toscana.

di Redazione