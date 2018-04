Concerto 1 maggio, la meta’ dei costi coperti con gli sponsor

Il Comune di Capannori stanzierà circa 38 mila euro, ovvero il 50 % del valore complessivo della manifestazione pari a 76 mila euro, grazie alla partecipazione di sponsor istituzionali e privati. Gli sponsor istituzionali sono Regione Toscana, Gesam spa, Acque Spa, e Toscana Energia Le aziende private che hanno creduto nella manifestazione sono Alliance Farmacie comunali, Gesam Gas & Luce, Smurfit Kappa, Bartoli Spa, linea Naturanda, Tecnopaper, Italmatic, Tau Touring, Cir Food, Zona Franca, Clima One, Pasticceria Stella,Eppela, Nissan Infinity Cfl.

Lunedì 30 aprile: a partire dalle 15 una giornata di musica e cosplay con esibizioni di band selezionate, una sfilata in ricordo di Fabio Nocci, uno dei fondatori di Lucca Cosplay Contest per finire con una passeggiata musicale nel mondo dei cartoni animati. Il Primo Maggio invece si alterneranno sul palco Giorgieness, Karima, Bobo Rondelli, i ‘Dirotta su Cuba’ per chiudere alle 20 con Giusy Ferreri.

di Redazione