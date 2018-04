La Lucchese è ormai in salvo; ora può sperare anche nei playoff

Salvezza in saccoccia, manca solo il conforto della matematica ma era solo una formalità. La Lucchese torna dalla Lombardia rinfrancata e col morale certamente giusto per affrontare gli scampoli di campionato, chissà se con una piacevole appendice. Già perchè il successo di Gorgonzola (2-0 sulla Giana Erminio) permette ai rossoneri di cullare anche speranze di chiudere almeno all’undicesimo posto che varrebbe appunto i playoff. Al Città di Gorgonzola la squadra di Lopez, ancora in tribuna per la ben nota squalifica, ha giocato prima un match accorto e concentrato reggendo alla sfuriata iniziale dei biancocelesti di Albè, e poi ha punto e punito i padroni di casa nel momento giusto. Stavolta Fanucchi non è andato a segno ma ha egualmente distribuito lampi di genio come solo lui sa fare. Ad esempio sulla rete del vantaggio ha tenuto e gestito il pallone da maestro prima di affidarlo al chirurgico sinistro di Riccardo Baroni che ha potuto così festeggiare la prima rete tra i professionisti. Il raddoppio in avvio di ripresa lo ha siglato invece Luca Cecchini, l’eroe di Pisa, che non si è fatto pregare per indirizzare la partita sui binari giusti. Per il resto la Pantera ha mostrato artigli e rabbia giusta evitando sbadataggini che nel corso di questo campionato così tribolato sono state fatali. Seppur con tutte le difficoltà che ormai conosciamo, questa Lucchese era comunque una squadra da stare tranquillamente tra l’ottavo e il decimo posto. Ed invece ancora non sappiamo se sarà così. Tre giornate alla fine ma solo due partite da giocare per Espeche & C., entrambe in casa: contro Olbia, sabato prossimo e Pro Piacenza il 5 maggio. Facendo bottino pieno la Lucchese potrebbe anche farcela a conquistare almeno l’undicesimo posto, l’ultimo utile per accedere agli spareggi-promozione. Visto l’andazzo di tutto un campionato sarebbe davvero un ottimo risultato e una grande soddisfazione per Lopez e tutto il suo staff tecnico.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it