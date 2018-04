Presentati i racconti di “Solo con il battito del cuore”

E’ stato il conduttore e autore televisivo Michele Mirabella, a presentare sabato scorso in una gremita sala Ademollo di Palazzo Ducale, il volume di Francesco Bovenzi “Solo con il battito del cuore” edito da Pacini Fazzi e giunto già alla prima ristampa dopo l’uscita in anteprima in occasione del Congresso di Cardiolucca 2018. Questo di Bovenzi, primario di cardiologia della Usl lucchese ma vera e propria eccellenza medica a livello internazionale, è un libro che dipinge tutto il mondo che ruota attorno all’uomo e al cardiologo, ogni giorno a contatto con la vita nei suoi aspetti più profondi.

di Luigi Casentini casentini@noitv.it