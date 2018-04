Sicurezza del territorio: ripristino del Rio Usceto a Gallicano

Il cantiere aperto nel febbraio scorso grazie ai finanziamenti dell’Unione Europea, ricercati ed ottenuti dal Consorzio sulla linea di stanziamento del Piano di sviluppo rurale ha visto un investimento di 250 mila euro necessari per mettere in sicurezza la parte più bassa del torrente. Da aggiungere che verranno completate opere di difesa spondali, realizzate le soglie di fondo per il rallentamento del corso dell’acqua e allargato il letto del torrente tramite l’abbattimento dei precedenti argini ormai consumati e la successiva costruzione delle nuove scogliere.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it