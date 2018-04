Al Real Collegio i Grandi Crou della costa toscana

Sono questi gli ingredienti principali di questa manifestazione, prodotta dall’associazione Grandi Cru e da Event Service Tuscany, in programma per sabato 5 e domenica 6 maggio a Lucca, nelle sale del Real Collegio, con un’edizione straordinaria, che celebra la Toscana come terra d’eccellenze a tutto tondo, tra vigneron di lungo corso e giovani viticoltori.

Come ogni anno Anteprima si colora di internazionalità, con una ricca selezione di viticoltori ungheresi scelti da Tibor Gar, il figlio del grande enologo magiaro dell’Ornellaia prematuramente scomparso, anche lui enologo e produttore nella sua terra di origine.

