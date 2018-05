Tiongik re di Campania; Cavallini e Ferrali argenti assoluti

A Pappiana, alla “Rossini Corre”, bell’argento assoluto per Andrea Cavallini che conferma l’ottimo momento di forma dell’atleta biancoverde, argento di categoria per Lorenzo Checcacci (9 assoluto), oro e argento di categoria per Giuseppe Tomaselli (11 assoluto) e Roberto Cardosi (18 assoluto), bronzo di categoria per Davide Ferrini (12 assoluto).

di Guido Casotti - casotti@noitv.it