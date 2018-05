Trota fario della Valle del Serchio; lanciati 130 mila avannotti

All’incubatoio di valle del Rio Villese, nel comune di Barga – dove sono nati in questo periodo altri 150 mila avannotti che saranno distribuiti nelle prossime settimane in una nuova mandata – la distribuzione di 130 mila avannotti, coordinata direttamente dal servizio caccia e pesca della Regione toscana, alle associazioni dei pescatori ed ai volontari della Valle del Serchio. I corsi d’acqua interessati, tra i tanti, sono per Minucciano l’Acqua Bianca, il Serchio di Gramolazzo e Maroscia, per Villa Collemandina, Corfino; per Camporgiano il Serchio, Rio Cavo ed Edron; per San Romano il Covezza di San Romano e Covezza di Verrucole; Careggine; la Turrite a Turritecava per Fabbriche di Vergemoli; per Bagni di Lucca, Lima, Forra di Lucchio, Fegana Scesta, Liegora, Coccia, Benabbiana e Bugliesima; per Borgo a Mozzano il Pizzorna; per Molazzana, Tre Canali, Grignetola, Berrettina e Fosso Remondino; per Fosciandora il Ceserana; per Vergemoli, Turrite di Gallicano; per Gallicano, Turrite di Gallicano, Ruffa, Camperano e Rio Campo. Successivamente per Barga gli avannotti saranno immessi nei torrenti Corsonna e Segaccia e per il comune di Coreglia in Ania, Segone, Dezza, Surricchiana

di Guido Casotti - casotti@noitv.it