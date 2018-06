Cangurini e Allievi d’argento ai campionati italiani giovanili

Una lunghissima trasferta quella sostenuta dalla Pugilistica Lucchese per raggiungere la località balneare in Calabria dove si è svolta l’edizione 2018 delle finali nazionali giovanili , alla Kermesse hanno partecipato 118 giovanissimi atleti in rappresentanza di tutte le regioni : la squadra della Toscana era formata dal cucciolo Samuele Boschi ( Pugil. Carrarese ) che è giunto 9° , dalla coppia dei canguri Matteo Giannone (Boxe Mugello) e Diego Ponzolini (Spes Fortitude) piazzati all’8° posto e dagli allievi di Giulio Monselesan che era anche tecnico accompagnatore : Leonardo Bruni e Massimo Maida per i cangurini ( classe 2009/2010 ), Noemi Garofano e MIria Rossetti Busa ( allievi classe 2005/2006). Leonardo Bruni e Massimo Maida sono stati veramente bravi e si sono classificati secondi dietro alla coppia

della Sicilia che li ha superati per soli 4 punti ( 272, 83 contro i 268.17 dei lucchesi ), pochi giri di cordicella in piu dei siciliani hanno fatto la differenza perché sul ring la prova soggettiva di Bruni e Maida era risultata migliore : una medaglia d’argento che ripaga i due giovanissimi di tanti sacrifici perché il loro impegno negli allenamenti è stato costante fin da Gennaio , il ring essendo una prova soggettiva ovvero soggetta ad un giudizio tecnico da parte dei cinque giudici può anche avere dei punteggi discordanti perciò su cinque

giudizi i più basso ed il più alto vengono scartati e viene fatta la media degli altri tre. La coppia tutta femminile della Pugilistica Lucchese ha portato ancora una medaglia d’argento: Noemi Garofano e Miria Rossetti Busa sono state superiori tanto che Miria Rossetti ha anche effettuato il miglior tempo in assoluto sui 25 metri piani mentre Noemi Garofano è arrivata solo 4 decimi dopo ed anche il ring con tre riprese di sparring condizionato che hanno rasentato la perfezione le hanno viste indiscusse protagoniste, La Toscana grazie alle prove degli allievi di Monselesan ( in palestra è aiutato dal figlio Leonardo e daSamuele Giorgi validissimi ed indispensabili secondi) sì è piazzata al secondo posto nel medagliere finale ( nel 2017 era arrivata prima).

di Guido Casotti - casotti@noitv.it