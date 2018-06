Sara Morganti eletta presidente del consiglio nazionale C.I.P.

Una nomina quest’ultima di prestigio e di responsabilità che premia il lavoro serio e costante di Sara nel mondo dello sport paraolimpico equestre, ma anche la sua capacità di rivestire il ruolo di persona di grande spessore morale ed umano.

Da ricordare, a livello sportivo, tra i più recente grandi successi, il quarto posto alle Paralimpiadi di Londra 2012 nel 29012, nel Freestyle e le due medaglie di bronzo nei Campionati Europei del 2013.Sara Morganti è campionessa del mondo di freestyle nel 2014. Nel 2015 vince l’argento nel Tecnico e oro nel Freestyle in Germania e ai Campionati d’Europa il miglior risultato è arrivato nel Freestyle con la medaglia di bronzo.

Nel 2016 si qualifica per far parte della squadra azzurra alle Paralimpiadi di Rio De Janeiro (BRA), a cui non ha potuto però prendere parte a causa di un problema fisico riscontrato alla sua compagna di gara Royal Delight. Nel Campionato d’Europa di Göteborg, nel 2017, ha chiuso al 4° posto individuale.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it