L’ex sindaco Buratti entra (a sorpresa) in Parlamento

L’intesa tra le forze politiche sul nome di Ermini, eletto a Firenze in quota Pd, è stata raggiunta in queste ore. A breve è atteso il voto in Parlamento per la nomina del membri del Csm. Se non ci saranno sorprese dell’ultim’ora, il seggio lasciato vacante da Ermini sarà assegnato proprio all’ex primo cittadino del Forte (in cairca dal 2007 al 2017), candidato in quarta posizione nel collegio plurinominale Toscana 1 alle elezioni del 4 marzo.

Con la nomina al Consiglio Superiore della Magistratura, David Ermini decade dal ruolo di deputato. Dal momento che nel collegio di provenienza tutti i seggi sono già stati assegnati, il posto in Parlamento andrà al collegio che ha registrato il risultato peggiore alle urne, il Toscana 1, dove l’unico non eletto risulta Buratti.

L’ufficialità è attesa nelle prossime ore. Una notizia che coglie di sorpresa lo stesso Buratti, al momento all’estero.

di Redazione