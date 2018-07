Lucchese ammessa alla serie C; lo ha annunciato il presidente Gravina

Nel frattempo proseguono serrate le trattative per l’eventuale cessione del pacchetto di maggioranza della società rossonera tornato nelle mani di Arnaldo Moriconi a meno che il patron della Sice non decida di proseguire da solo, oppure col sostegno di qualche socio di minoranza. E’ saltata la trattativa con la Boreas di Fabio Bettucci, pare per la ricapitalizzazione che il gruppo veneto voleva spalmare in 5 anni. Certo è che ci sarebbe una squadra da allestire, un ritiro e una stagione tutta da programmare e il tempo corre velocemente.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it