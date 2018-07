Scuole “Frediani” inagibili: studenti da settembre nei prefabbricati

Il fabbricato, esaminato nel quadro degli studi sulla vulnerabilità sismica degli edifici strategici e rilevanti, non soddisfa infatti i parametri di legge relativi ai carichi verticali, elemento che – in caso di eventi di particolare intensità – potrebbe rendere la scuola non sicura.

La relazione tecnica impone quindi l’interdizione temporanea del fabbricato. Per la messa a norma il Comune ha già avanzato alla Regione Toscana richiesta di finanziamento per circa 2,4 milioni di euro.

Ma intanto bisogna trovare una sede alternativa e provvisoria per accogliere i piccoli alunni a settembre per il prossimo anno scolastico. Di questo l’amministrazione ha già parlato con le famiglie in un incontro ad hoc giovedì sera.

I nove edifici pubblici del capoluogo disponibili non sono risultati agibili, al pari della Frediani. Tecnicamente fattibile il trasferimento a Ripa nel plesso “Italo Calvino”, soluzione però non gradita alle famiglie. Per rimanere nel capoluogo, come richiesto anche dalle categorie economiche, la soluzione più probabile (se non l’unica) è quella dei prefabbricati, classi-container che potrebbero essere installate nei terreni di Villa Henraux in centro. A giorni arriverà la conferma.

