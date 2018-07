Via libera alla pesca sportiva nel porto di Viareggio

Obiettivo del Protocollo firmato dalla Regione Toscana con le autorità marittime e portuali del territorio, insieme alle associazioni di pesca, rendere le aree portuali fruibili anche per attività diverse da quelle turistico-commerciali e di scalo marittimo.

Quella della presenza di pescatori amatoriali nelle aree portuali è una questione annosa. La pratica della pesca sportiva e ricreativa all’interno dei porti – tranne sporadiche e locali eccezioni – è in generale vietata e solo in alcuni casi tollerata. D’ora in poi, invece, nei principali porti toscani, compreso quello viareggino, saranno definite e indicate con una specifica segnaletica (che riporterà regolamentazione ed eventuali sanzioni per i trasgressori).

La prima fase di attuazione del protocollo avrà valore di sperimentazione e durerà per 15 mesi.

di Redazione