Due milioni per rifare il quartiere popolare Lenci al Varignano

Uno dei più difficili e degradati della città, sorto a metà anni ’70, da decenni bisognoso di interventi. In autunno dovrebbero partire i lavori che interesseranno il rifacimento integrale del tetto (alle prese da anni con continue infiltrazioni e di conseguenza umidità per le famiglie) e delle facciate, eliminando i distacchi di intonaco che ormai non si contano più. Lo stanziamento rientra nel piano delle manutezioni annuali della Regione Toscana, un primo lotto per via Belluomi e quartiere Apuania. E il secondo interamente per il Lenci.

Sempre sul fronte casa, il Comune si è riappropriato di un alloggio occupato da anni abusivamente in via delle Catene. Un primo passo per ripristinare la legalità nel sistema dell’emergenza abitativa.

di Redazione