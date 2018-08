Dal quel giorno inizieranno le sedute di allenamento in vista del primissimo impegno della Geonova che sarà Domenica 9 Settembre alle ore 18:30, in trasferta a Carrara, contro l’Audax, per la prima fase del campionato Open Maschile ( Coppa Toscana ) dalla quale poi si accederà ai quarti di finale.

di Redazione