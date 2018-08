Giro della Toscana Internazionale Femminile; venerdì la presentazione

Anche questa stagione, e nonostante la crisi economica, la manifestazione sarà ricca di sport e di iniziative collaterali, molte delle quali saranno dedicate all’indimenticabile Michela Fanini, la campionessa lucchese che, nonostante la sua giovanissima età (appena 21 anni), aveva praticamente già vinto tutto (un Campionato Italiano, una medaglia di bronzo ai Mondiali in Norvegia, un giro d’Italia e 4 tappe al Tour de France). A contraddistinguere il “Toscana 2018” ci saranno numeri record: 25 squadre (13 straniere), 30 nazioni rappresentate (con la novità assoluta di un team dal Messico), 175 atlete al via; numeri enormi per una manifestazione ciclistica in rosa. Il tutto senza dimenticare le 120 persone che comporranno la carovana e che aiuteranno la società di patron Brunello Fanini, organizzatrice della manifestazione, a mettere in piedi un evento del genere.Tre le frazioni in programma (un cronoprologo e due tappe in linea) per un totale di 257 km da percorrere tutti d’un fiato.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it