Incidente sulla Bretella: otto feriti, nessuno grave

Ancora da accertare la dinamica del sinistro che ha visto cappottata una delle due auto, all’altezza della penultima galleria, perdendo liquidi sull’asfalto. Per fortuna non ci sono gravi conseguenze per nessuna delle persone coinvolte, tutte accompagnate in codice verde al Pronto Soccorso del San Luca di Lucca. Coinvolta una mamma in auto con le figlie di due e 16 anni, originarie di Napoli. Sull’altra auto un’intera famiglia di cinque persone, provenienti da fuori Toscana.

Sul posto è intervenuta la Misericordia di Massa Macinaia, insieme all’automedica del 118, la Polizia Stradale e la Salt per la bonifica dei liquidi.

di Redazione