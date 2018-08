Tutti pazzi per le bocce in spiaggia

Il “Beach Stadium Matteo Valenti”, al Bagno Flora di Viareggio, è stato il teatro della giornata promozionale che ha visto sfidarsi, dalle 17 alle 20, numerose coppie, con tanti ragazzi e ragazze giovani e giovanissimi. Non è mancato anche qualche atleta paralimpico. Tra accosti, bocciate e qualche tiro un po’ fuori misura, il “Beach Bocce” ha appassionato i giocatori che si sono cimentati per la prima volta, qualche bocciofilo storico che non ha perso l’occasione per provare anche questa specialità, e anche un pubblico di ogni età, che non ha fatto mancare il tifo. A conclusione dell’evento hanno preso la parola le autorità presenti l’assessore allo sport del Comune di Viareggio Sandra Mei, il Consigliere Nazionale della Federazione Italiana Bocce Maurizio Andreoli, il Presidente della FIB Toscana Giancarlo Gosti, il delegato provinciale di Lucca Mario Rossi, il Presidente del Comitato Paralimpico Toscana Massimo Porciani, che ha appoggiato l’iniziativa, il fiduciario di zona del Coni Stefano Pellacani, il Presidente dell’Associazion e Balneari Viareggio Pietro Guardi, il Prof. Nicola Palestini di Medicina dello Sport, specializzato nei beach sport

di Redazione