1 milione e 400mila euro per la sicurezza idrogeologica in Valle del Serchio

Per far conoscere a tutti l’importanza di questi interventi il Consorzio di Bonifica 1 toscana nord ha organizzato un incontro pubblico a Ghivizzano tenutosi presso la Eat-Valley. A fare gli onori di casa il sindaco Amadei; Patrizio Andreuccetti in veste di presidente UC Mediavalle. A seguire i tecnici e i dirigenti del consorzio di Bonifica hanno descritto gli interventi già effettuati nella parte bassa della Valle del Serchio. Poi è stata la volta degli amministratori locali soprattutto sindaci che hanno espresso la loro totale soddisfazione per l’operato del consorzio. Anche i cittadini hanno ringraziato il consorzio per quello che sta facendo. Al termine dell’incontro una delegazione guidatata dal presidente Ridolfi ha visitato alcuni cantieri tra cui quello di Tereglio.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it