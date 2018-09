E’ polemica sulle allerte meteo

All’indomani della bomba d’acqua che ha colpito Lucca, mettendo in ginocchio per buona parte della giornata il centro storico e provocando la caduta di un albero sulle Mura, fortunatamente senza provocare feriti, ci si continua ad interrogare sulla validità delle allerte meteo diramate dalla sala operativa della regione Toscana. A rinfocolare la polemica, dopo la conta dei danni, è l’assessore alla Protezione Civile del comune di Lucca Francesco Raspini, che fa notare come, per la giornata di sabato, l’allerta fosse classificata come gialla, mentre fu arancione in occasione della notte bianca, quando su Lucca non cadde nemmeno una goccia di pioggia. Sabato invece, il pluviometro in centro storico è arrivato a 86,6 millimetri di cui ben 60 millimetri in un’ora. Il reticolo idraulico ha tenuto, ma la rete fognaria no, da qua gli allagamenti in centro storico. E questa è la situazione del cimitero dell’Arancio, dove la pioggia ha scavato il terreno accanto a due loculi, rischiando di portare alla luce una terza sepoltura.

di Luigi Casentini casentini@noitv.it