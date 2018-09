Presentato ufficialmente il Tau Calcio Altopascio per la stagione 2018/2019

Soddisfazione e determinazione in casa Tau Calcio Altopascio per la nuova stagione che coinvolgerà la Prima squadra della società amaranto, impegnata nel campionato di Prima categoria. Rosa, staff e obiettivi sono stati presentati in piazza Antelminelli a Lucca, durante un evento aperto al pubblico che ha coinvolto tifosi, giocatori, dirigenti, amici e sostenitori.

Dopo i saluti di Antonello Semplicioni e Manuel Vellutini, rispettivamente presidente e vicepresidente del Tau, che quest’anno ha deciso di prestare una maggiore attenzione alla Prima squadra, valorizzandone e sostendendone l’intero percorso così da offrire ulteriori alternative al settore giovanile, è spettato a Umberto Lenci, uno dei dirigenti della compagine di Prima categoria, delineare le novità e i traguardi dei prossimi mesi.

Tra i volti nuovi troviamo Daniele Biggi dal Lammari; Matteo Paoletti, Emanuel Michelotti, Luca Daviddi dalla Lampo; Leonardo Vanni dallo Staffoli. Si aggiungono Sardelli (classe ’99, ha fatto le giovanili nel Tau), Lenci (classe ’98, dall’Aquila Sant’Anna), e Guidi (classe ’98, anche lui ex Tau). Allenatore Pietro Cristiani, con Paolo Venturini come vice e Davide Magni nel ruolo di allenatore dei portieri. Federico Secchiaroli come preparatore atletico. L’obiettivo è di fare un bel campionato. Del resto la stagione è iniziata con una vittoria per la prima partita di Coppa Toscana e questa è la spinta che serve. Il Tau viene da un campionato in cui ha perso la finale dei play-off, quindi anche quest’anno vorrebbe giocarsela fino alla fine.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it