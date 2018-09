Successo per Ciuffi – Gonella su Peugeot 208 R2b in Valtellina

-“Una gara strepitosa che ci rende molto felici e fiduciosi – afferma Ciuffi – molto difficili le condizioni della prima giornata dove abbiamo cercato di non perdere terreno e non eccedere nei rischi dovuti alla pioggia battente. Nella seconda parte di gara abbiamo attaccato ben coadiuvati dalla macchina sempre perfetta e poi supportati dalle gomme Pirelli eccellenti in ogni situazione e autentico punto di forza. Pertanto, abbiamo ripreso al testa della corsa e mantenuta fino al traguardo. Ci siamo complimentati con i nostri avversari perché sono stati davvero forti Condividiamo questa gioia con ACI Team Italia e con Pirelli, oltre che con il nuovo team, il management di CST Sport e tutti i nostri partner che ci hanno affiancato e sostenuto in ogni fase. Adesso aspettiamo con ansia e con spirito positivo la terra del rally dell’Adriatico che ci vedrà impegnati nell’Italiano Rally il 21 e 22 settembre nelle Marche”-.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it