Decreto dignità, Confindustria Toscana Nord mobilita gli esperti

L’etichetta Decreto dignità è rimasta anche dopo la conversione in legge, avvenuta ad agosto e sono rimaste,rafforzandosi, anche perplessità e contrarietà delle imprese nei confronti di un provvedimento che viene percepito come un irrigidimento ingiustificato ai danni delle imprese stesse e anche dei lavoratori. Per discutere di questi temi, Confindustria ha organizzato un ciclo di incontri di approfondimento con due esperti di diritto del lavoro di livello nazionale, i professori Oronzo Mazzotta e Arturo Maresca nelle sedi di Lucca, Prato e Pistoia

Le preoccupazioni più pressanti degli associati a Confindustria sono infatti legate ai vincoli per le assunzioni a termine e il lavoro in somministrazione . Ma non è solo tema del lavoro a preoccupare gli industriali. Le coperture per il reddito di cittadinanza, lo sforamento del deficit e soprattutto l’ipotesi di aumento dell’IVA creano uno scenario estremamente preoccupante per imprenditori e imprese.