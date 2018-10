La “Lago Santo Mountain Race”

Una gara di trail running sui sentieri del Parco del Frignano e della Valle del Serchio organizzata dal team Mud&Snow con la collaborazione di Ente Parchi Emilia Centrale, dei comuni di Pievepelago (MO) e Barga (LU), dell’ASBUC di Barga, tra gli altri.

La durissima gara competitiva si è sviluppata su un tracciato 22 chilometri lungo un percorso ad anello con un dislivello in positivo di 1500 metri. Dopo la partenza dl Lago Santo la corsa ha raggiunto il monte Giovo percorrendo poi il crinale 00 per scendere nei territori della Media Valle del Serchio, toccando la Vetricia nel comune di Barga e Pretina nel comune di Coreglia per poi risalire in vetta al Rondinaio e ritornare infine al Lago Santo.

I partecipanti sono stati oltre 240. Per quanto riguarda i risultati dei portacolori della Valle del Serchio i migliori risultati li hanno ottenuti Alice Vecci e Jessica Perna del GS Orecchiella, classificatesi al quinto e quarto posto dell’assoluto femminile.

Bene anche la barghigiana Stefania Giovannetti, del Gruppo Marciatori Barga, ottava nella classifica donne assoluta e al secondo posto nella categoria BF Femminile.

Per la cronaca, la vittoria della seconda edizione della Lago Santo Mountain Race è andata a Daniele Pigoni dell’Atletica Reggio che ha corso davvero un gran trail.

di Redazione