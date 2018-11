La Coppa del Mondo di sci per un giorno in Versilia

La rinomata stazione sciistica trentina ospiterà la 65esima edizione della gara maschile di slalom speciale sul Canalone Miramonti, la celebre 3Tre. Pietrasanta sarà l’unica città toscana ad ospitare una delle 26 tappe del “3Tre on Tour” promosso dal comitato 3Tre e dall’azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena. A creare questa opportunità è stato lo Sci Club Versilia Ski, tra i principali in Toscana con 120 iscritti ed i suoi 35 anni di attività.

Per Pietrasanta può essere l’inizio di una ritrovata sinergia con le località sciistiche, con il sogno di riproporre quel villaggio balneare( con ombrelloni e pattini in alta quota) che la prima amministrazione Mallegni promosse sulle Dolomiti.

di Redazione