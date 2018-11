Lucca diventa la capitale del tennis, presentata la “Final Four” di Serie A1

Il grande evento è stato presentato nei locali del circolo tennis Lucca Vicopelago con la partecipazione del presidente onorario della Fit Toscana Paolo Antognoli e il Vice Presidente Vezio Trifoni. Sono intervenuti anche l’assessore allo sport Stefano Ragghianti e il delegato Coni Gianpaolo Bertoni che si sono detti soddisfatti e orgogliosi di come la città stia diventando sempre più aperta e disponibile a qualsiasi novità. Le finali rappresenteranno un veicolo di grande promozione nonchè una vetrina di assoluto prestigio per tutta la città di Lucca: sia in termini economici che mediatici.

Il prossimo appuntamento è adesso in programma lunedi 4 dicembre, quando alla presenza di Sergio Palmieri direttore della Final Four, saranno presentate, presso la Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti, le quattro squadre che si contenderanno lo scudetto. Ovviamente con l’auspiscio che ci siano anche le nostre.

di Redazione