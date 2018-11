Ritrovato senza vita il corpo dell’anziano scomparso

Era uscito di casa sabato pomeriggio intorno alle 16.30, come faceva regolarmente quasi ogni giorno, ma dopo essere stato notato nei pressi di un bar nella zona del mercato di Marlia intorno alle 17.00, di lui si erano perse le tracce. Purtroppo dopo una giornata di ricerche incessanti, il corpo senza vita di Mario Madrigali è stato trovato in un fosso nei pressi della cartiera Cardella. Appena si erano resi conto che il ritardo del rientro a casa non era normale, i familiari dell’uomo avevano iniziato le ricerche e denunciato la scomparsa ai carabinieri. Immediatamente si era messa in moto la macchina per la ricerca di persone scomparse e davanti alla villetta di Marlia era stato approntato il campo di coordinamento soccorsi da parte dei vigili del fuoco, coadiuvati dalla protezione civile e da numerosi volontari. Nelle prime ore della mattina si era levato in volo l’elicottero per perlustrare i campi nei dintorno dell’abitazione dell’anziano, mentre a terra erano impegnati decine di uomini e unità cinofile. Verso la fine della mattinata erano giunti sul posto anche i cani molecolari del nucleo cinofilo ANFI Toscana, Otello e Noir. I conduttori avevano prelevato in casa dello scomparso dei campioni da far annusare ai cani ed avevano iniziato le ricerche. Purtroppo le ricerche sono terminate nel pomeriggio, quando è stato rinvenuto il cadavere dell’anziano.

di Luigi Casentini casentini@noitv.it