Anas presenta gli “Assi” al consiglio comunale; gia’ pronto il “NO” di Capannori

In accordo con i capigruppo un nuovo Consiglio aperto dedicato solo agli interventi di associazioni e cittadini interessati a esprimersi sul sul tema, sarà convocato a metà maggio. Intanto il comune di Capannori conferma invece il suo “no” al progetto degli assi così come è stato presentato da Anas. La maggioranza guidata dal sindaco Menesini presenta infatti una delibera al consiglio comunale per dare il via al parere negativo alla infrastruttura come risposta alla richiesta di valutazione sul progetto definitivo che era giunta dalla Regione Toscana.

di Redazione