Sarà un Giro di Toscana con i fiocchi; arrivo a Pescia nella Città dei Fiori

La prima in lucchesia (Segromigno Piano-Segromigno Piano) nervosa e di media difficoltà, la seconda più impegnativa con un percorso pieno di saliscendi. A proposito dell’ultimo giorno, la frazione finale è cambiata rispetto agli altri anni: confermata la partenza ufficiosa dallo splendido scenario delle Mura Urbane di Lucca e quella ufficiale da Capannori, teatro dell’arrivo, questa volta, sarà la suggestiva piazza Mazzini nella centralissima città di Pescia (Pt); un epilogo che arriverà dopo i tre strappi di Segromigno Monte (Lucca), la dura erta di Valgiano (Lucca), la full immersion nella Valle dei Fiori e l’impennata di Uzzano (Pistoia), posta a soli 5km dal traguardo. Già deciso il campo partenti con ben 25 squadre iscritte (di cui 15 straniere), 170 atlete al via e 31 nazioni rappresentate; numeri record per la manifestazione.

“Sono molto contento per la straordinaria partecipazione – ha sottolineato patron Brunello Fanini – segno questo che la gara e l’organizzazione sono più che apprezzate. Mi dispiace solo che ho dovuto dire di no a tanti altri team che mi avevano chiesto di poter venire. Problemi di sicurezza e logistici, però, non ci hanno consentito di andare oltre. Vorrà dire che il prossimo anno faremo un po’ di turn over”. Infine sono state rese note le maglie in palio: la maglia rosa “Kenda Farben” alla leader della classifica generale, la ciclamino “Macota” alla leader della classifica a punti, l’azzurra Sara Sportline, alla migliore dei traguardi volanti, la verde “Record” alla scalatrice più forte, la bianca “Selle Smp” alla giovane più in gamba, la gialla “3M Caverni” alla vincitrice di tappa, l’arancio “Cento Arredamenti” alla miglior italiana, la nera “Angelo Impianti” all’atleta più elegante, la maglia fantasia “Bar Catelli” alla più generosa. Il “Giro della Toscana”, che è interamente dedicato all’indimenticabile Michela Fanini, verrà presentato alla fine di agosto a Pescia.

di Redazione