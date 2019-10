Criminalità, a Lucca calo record delle denunce; la classifica del Sole24Ore

Nella graduatoria nazionale la nostra provincia si attesta in ventesima posizione. Prima in Italia per numero di denunce in rapporto alla popolazione è la provincia di Milano e davanti a noi c’è mezza Toscana; Firenze, Prato, Livorno, Pisa e Massa Carrara.

E’ il caso di ripetere per l’ennesima che queste classifiche vanno prese con le molle ed è tutta da verificare la proporzione con la quale questi numeri si rapportano effettivamente ai reati compiuti sul territorio.

Ma le cifre pubblicate dal Sole indicano indubbiamente una decisa inversione di tendenza rispetto al passato.

In particolare, Lucchesìa e Versilia non hanno più il triste record delle denunce per furti in abitazione. La nostra provincia è scesa al decimo posto in Italia, con un -24% rispetto all’anno precedente. Sul podio, si fa per dire, ci sono adesso Asti, Ravenna e Firenze.

di Redazione