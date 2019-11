Filecchio troppo forte, stavolta ne fa 6; e la fuga per la vittoria continua…

Che dire ? E’ una squadra fortissima. Le prime sei giornate di campionato esprimono in modo eloquente la forza di questo Fliecchio Fratres Femminile che sta dominando il campionato di Eccellenza Toscana. Anche la trasferta di Siena sul campo della quotata Robur si è risolta in un trionfo delle gialloverdi di Francesco Passini che hanno vinto con punteggio tennistico: 6 a 2. Mattatrice di giornata Beatrice Fenili che in cinque gare, una l’ha saltata, ha già segnato la bellezza di 12 reti, comprese ovviamente le quattro rifilate alla compagine senese. Al seguito della squadra anche una cinquantina di appassionati tifosi. Ai nostri microfoni la bomber Fenili commenta lo splendido avvio stagionale e anche il felice ‘approdo a Filecchio.

Sulla partita di Siena poco da aggiungere se non che alla fine del primo tempo le gialloverdi erano avanti 4-1 e avevano già indirizzato la partita. Il secondo tempo è stata pura accademia. Oltre alla Fenili sono andate a segno anche la Paoli e la Manganiello. Un avvio formidabile premiato anche dalle convocazioni del CT Simone Maccari per la Rappresentativa Toscana in vista del Torneo delle Regioni 2020. Tre le convocate del Filecchio: il portiere Lisa Marchetti e le centrocampiste Margherita Moni (nella foto) e Jasmine Franchi. Tornando al campionato domenica prossima per la settima di andata al comunale di Ponte all’Ania arriva Il Centro Storico Lebowski, ostica formazione neopromossa di Impruneta ma questo Filecchio sembra davvero un rullo compressore.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it