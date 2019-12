Il Giro di Toscana ringrazia i Comuni e…rilancia la sfida a quattro tappe

“Sono contento che tutti abbiano risposto al mio invito – ha sottolineato Brunello Fanini – e abbiano confermato la disponibilità anche per il prossimo “Toscana” che sarà il numero 25. Insieme ai miei collaboratori stiamo lavorando per portare la manifestazione da tre a quattro tappe; ci sono buone possibilità”. A questo proposito decisioni in merito verranno prese all’inizio dell’anno, mentre la prossima edizione si svolgerà nell’ultimo weekend di agosto.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it