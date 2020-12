Covid, 227 nuovi casi in Toscana e otto decessi

FIRENZE - Sono 227 i nuovi casi di coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 8 morti. Nella Regione i casi di positività al virus sono 118.784, i nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente.

Sono 227 i nuovi casi di coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 8 morti. Nella Regione i casi di positività al virus sono 118.784, i nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 104.396 (87,9% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.849.528, 3.502 in più rispetto a ieri, di cui il 6,5% positivo. Sono invece 1.549 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 14,7% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 226 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 10.800, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.012 (21 in più rispetto a ieri), di cui 165 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 3 uomini e 5 donne con un’età media di 79,9 anni.