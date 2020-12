Decisa impennata dei nuovi casi di Covid-19

PROV. DI LUCCA - Torna a crescere in modo sensibile il numero dei nuovi positivi al covid-19. Sono 81 in provincia di Lucca e 632 in Toscana. Calano ricoverati e terapie intensive. 15 decessi, 3 a Lucca.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID sono 988 (-41 rispetto a ieri) di cui 150 in terapia intensiva (-10 rispetto a ieri). All’ospedale di Lucca 48 i ricoverati, di cui 4 in Terapia intensiva. All’ospedale Versilia 86 ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva. All’ospedale di Barga 1 ricoverato.

TOSCANA

NUOVI CONTAGIATI 632 (+172)

RICOVERATI 988 (-41 rispetto a ieri)

TERAPIA INTENSIVA 160 (-10 rispetto a ieri)

DECESSI 18 (età media 77,1 anni )

3 morti a Lucca

PROVINCIA DI LUCCA 81 (+24)

PIANA DI LUCCA 34 (+8)

(Altopascio 3, Capannori 12, Lucca 18, Porcari 1)

VALLE DEL SERCHIO 10 (+3)

(Bagni di Lucca 1, Barga 1, Borgo a Mozzano 6, Minucciano 1, Molazzana 1)

VERSILIA 37 (+13)

(Camaiore 6, Forte dei Marmi 1, Massarosa 5, Pietrasanta 7, Seravezza 6, Viareggio 12)