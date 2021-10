Calano i casi ma crescono ricoverati e tasso dei positivi

PROV. DI LUCCA - I nuovi casi registrati in Toscana sono 211 (-69) su 11246 tamponi effettuati di cui 4952 tamponi molecolari e 6294 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi sale all'1,8%. I nuovi contagiati in provincia di Lucca sono 23 (-3)

In Toscana sono stati attualmente somministrati 5.814.258 vaccini. In aumento i ricoveri. Sono in tutto 259 (11 in più rispetto a ieri), 235 quelli ordinari (10 in più), un posto in più occupato nelle terapie intensive (24).

TOSCANA

NUOVI CONTAGIATI 211 (-69) età media 43

TASSO POSITIVI 1,8% (ieri 1%)

RICOVERATI 259 (+11 rispetto a ieri)

TERAPIA INTENSIVA 24 (= rispetto a ieri)

DECESSI 3 età media 90,3 anni

= a Lucca

PROV. LUCCA 23 (-3)

PIANA DI LUCCA 14

VALLE DEL SERCHIO 4

VERSILIA 5