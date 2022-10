Ricoverati a quota 500 ma calano i casi; il tasso di positività risale al 19%

PROV. DI LUCCA - I nuovi casi registrati in Toscana sono 2381 (-1104) su 12502 test effettuati di cui 1332 tamponi molecolari e 11170 test rapidi. Il tasso di positività sale al 19%. Sono 311 (-123) i nuovi contagiati in provincia di Lucca.

Sono 500 (12 in più rispetto a ieri) i ricoverati in ospedale: 19 (stabili) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 13 nuovi decessi: 8 uomini e 5 donne con un’età media di 86,3 anni.

TOSCANA

NUOVI CONTAGIATI 2381 (-1104) età media 56

TASSO POSITIVI 19% (ieri 18,7%)

RICOVERATI 500 (+12 rispetto a ieri)

TERAPIA INTENSIVA 19 (= rispetto a ieri)

DECESSI 13 età media anni 86,3 1 a Lucca

PROV. LUCCA 311 (-123)