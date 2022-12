Due svincoli per la via provinciale di Camaiore

Due opere per mettere in sicurezza altrettanti incroci pericolosi sulla via provinciale 1 Francigena di Camaiore. E' quanto deliberato dalla provincia di Lucca per le intersezioni tra la strada provinciale e la via per Marignana e il bivio per Orbicciano, sulle colline camaioresi.

Si tratta di due zone rettilinee in cui i veicoli tendono ad aumentare la velocità anche se sussistono intersezioni con viabilità comunali.

A Marignana il progetto prevede la realizzazione di due corsie regolate da “stop” che permettono la svolta dei veicoli senza interrompere il flusso veicolare sulla via principale in entrambe le direzioni. Intervento simile al bivio con la strada delle Seimiglia. Previste anche opere per la regimazione dei canali e dei fossi.

Il progetto deve passare dalla Conferenza dei Servizi e necessita dei varianti urbanistiche. Allo stesso tempo saranno ricercati contributi presso il Ministero e la Regione Toscana. Un volta ottenuto il finanziamento l’ente di Palazzo Ducale inserirà gli interventi previsti nel bilancio di previsione e in tutti gli atti di programmazione.