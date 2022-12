E’ scattata l’operazione-Olbia; la Lucchese vuol girare a quota 31

CALCIO C - Lucchese quasi alla rifinitura che avverrà giovedì pomeriggio. Subito dopo la partenza in traghetto per la Sardegna dove la truppa rossonera sbarcherà venerdì mattina. Sabato pomeriggio (ore 17,30) la sfida al Bruno Nespoli contro l'Olbia di mister Occhiuzzi e dei tanti ex. Maraia dovrebbe confermare l'undici che ha battuto la Carrarese.

Il pallone suggerisce che il girone di andata della Lucchese si chiude sabato in Sardegna. Ma il pallone vuol narrare gli ultimi cinque confronti giocati dalla Pantera ad Olbia. Il nostro racconto calcistico comincia il 4 settembre del 2016, agli albori di quel campionato. La partita si concluse sul 2 a 2. Furono i bianchi sardi a portarsi in vantaggio dopo soli 8′ con Capello. Nella ripresa pochi minuti e giunse il pareggio rossonero firmato da Francesco Forte. Olbia di nuovo in vantaggio al 66esimo con Piredda. E quando ormai la sconfitta pareva materializzarsi al terzo minuto di recupero ancora Forte siglò il punto del definitivo pareggio. L’anno successivo, stagione 2017/2018, al Bruno Nespoli si giocò il 3 dicembre 2017 e fu ancora parità: stavolta però la sfida finì 1 a 1. Ma in quell’occasione fu la Lucchese, guidata in panchina da Giovanni Lopez, a portarsi in vantaggio in modo sollecito al 6′ con De Vena. Il pareggio dell’Olbia giunse al 16esimo della ripresa con il potente attaccante Ogunseye. Dopo due pareggi nel 2018/2019 la Lucchese riuscì finalmente a sbancare il campo dei sardi. Era il 30 marzo 2019 e sulla panchina della Lucchese sedeva Langella: Favarin era squalificato. Fu la partita del grave infortuno occorso a Greselin. Il match fu deciso da questa bella rete di Sorrentino alla mezz’ora del primo tempo. Al termine di quell’annata lo spareggio di Bisceglie e la salvezza sul campo vanificata però dall’ennesimo e sciagurato fallimento societario. Detto che nel 2020/2021 ad Olbia finì 0 a 0 siamo giunti alla stagione scorsa. Di fatto già nel 2022, il 23 gennaio. Al Nespoli la Lucchese incappò in una bruciante sconfitta. Fu l’eterno Ragaztu del calcio sardo a condannare i rossoneri che dopo un buon primo tempo si spensero alla distanza. Era la Lucchese di Guido Pagliuca che chiuse all’ottavo posto con 50 punti. Era ieri e sembra passato un secolo.