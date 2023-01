Chiara, Marta e Arya le ultime nate nel 2022 in Provincia di Lucca

E’ Chiara Silvestri l’ultima bambina nata nel 2022 all'ospedale di Lucca. La bimba è stata data alla luce il 30 dicembre alle 14,11 da Alessandra Todoro. Si chiama Marta Vichi invece l’ultima nata del 2022 all’ospedale unico della Versilia. E’ stata partorita alle 22,26 del 31 dicembre da Valeria Cardini.

Anche a Barga è comparso l’ultimo fiocco rosa. Nel reparto di ostetricia dell’ospedale San Francesco alle 8,23 di venerdi 30 dicembre è nata Arya. La sua mamma si chiama Margherita Lorenzoni. Non si registrano ancora nuove nascite negli ospedali provinciali. Il primo nato del 2023 in Toscana è stato registrato in provincia di Siena ed è venuto alla luce all’ospedale di Poggibonsi alle 7 e 18, si chiama Leo di 3 chili e 100 grammi.