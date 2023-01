Gagliardi:” Capire le differenze tra rooming-in e co-sleeping”

Provincia di Lucca - In merito alla discussione in corso a livello nazionale sul rooming in, il direttore del dipartimento materno infantile dell’Azienda USL Toscana nord ovest Luigi Gagliardi evidenzia che si tratta di una pratica ormai consolidata e sicura, sempre con le dovute attenzioni e precauzioni

Per quanto riguarda la condizione del co-sleeping (mamma e bambino che dormono nello stesso letto), come dicono le società scientifiche, che sono intervenute sulla questione, “la condivisione del letto fra una madre vigile ed un neonato sano, messo in una posizione di sicurezza, è un fatto naturale, pratico, indiscutibile”.

Come in ogni altra situazione legata alla salute e alla gestione del bambino, è però necessaria grande attenzione da parte della madre e degli altri familiari, che devono essere adeguatamente informati, coinvolti e supportati, anche dal punto di vista psicologico.