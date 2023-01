Legambiente: nel 2022 raddoppiati gli eventi estremi in Toscana, perso il 10% dei raccolti

Sono più che raddoppiati gli eventi estremi in Toscana nel 2022 fra siccità, nubifragi, bombe d’acqua, grandinate, bufere di vento e tornado. In regione gli eventi meteo-idrogeologici che hanno provocato danni ed anche vittime sono stati 25 nell’anno appena concluso contro i 10 di un anno prima di cui 5 in provincia di Lucca tra danni causati da siccità prolungata e trombe d’aria a Lucca, Garfagnana e Versilia.

E’ il bilancio di Coldiretti Toscana sulla base del rapporto Città Clima di Legambiente.Tra i settori più colpiti c’è l’agricoltura con il 10% dei raccolti andati persi e 260 milioni di euro di danni solo derivanti dalla lunga siccità estiva senza contare i costi aggiuntivi che le imprese hanno dovuto sopportare per l’irrigazione di soccorso o la risemina in primavera. Gli eventi estremi – spiega Coldiretti – rappresentano la più grande minaccia per il presente per 43 mila imprese agricole 50 mila occupati e per il futuro del comparto che produce oltre 3,5 miliardi di valore aggiunto ed esportazioni per quasi 3 miliardi di euro. Non c’è un settore, nelle campagne, che sia stato risparmiato con I cambiamenti climatici che mettono a rischio gli alimenti base della dieta mediterranea