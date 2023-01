Lieve aumento dei casi ma la curva pandemica è in flessione

PROV. DI LUCCA - I nuovi casi registrato in Toscana sono 753 (+597) su 5713 test effettuati di cui 620 tamponi molecolari e 5093 test rapidi. Il tasso di positività è al 13,2%. I nuovi contagiati in provincia di Lucca sono 97 (+78).

Sono 449 (14 in più rispetto a ieri) i ricoverati in ospedale: 22 (3 in più) si trovano in terapia intensiva. Oggi non si registrano nuovi decessi.

TOSCANA

NUOVI CONTAGIATI 753 (+597)

TASSO POSITIVI 13,2%

RICOVERATI 449 (+14 rispetto a ieri)

TERAPIA INTENSIVA 22 (+3 rispetto a ieri)

DECESSI = età media anni = = a Lucca

PROV. LUCCA 97 (+78)