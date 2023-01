Porcari, partiti i sopralluoghi per l’estensione della fibra ottica FTTH a banda ultralarga

PORCARI - Open Fiber, esecutore del progetto “Italia a 1gb” è già al lavoro sul territorio per la mappatura delle zone da coprire. Porcari sarà uno dei primissimi Comuni in Toscana ad avere questo importante potenziamento, che metterà il paese in testa alle classifiche per la copertura digitale.

Al via a Porcari i sopralluoghi puntuali per l’estensione della fibra ottica FTTH a banda ultralarga. La mappatura delle zone, strade, aree e soprattutto numeri civici da coprire sarà curata dalla Open Fiber, esecutore per la Toscana del progetto “Italia a 1gb”. Le verifiche saranno la base di lavoro per i futuri scavi che saranno eseguiti prevedibilmente in primavera al fine di poter dotare tutte le abitazioni e le attività di questo servizio, divenuto ormai irrinunciabile.

Porcari sarà uno dei primissimi Comuni in Toscana ad avere questo importante potenziamento della rete, che metterà il paese in testa alle classifiche per la copertura digitale.