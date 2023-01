Scoperto a rubare le elemosine in chiesa e denunciato

Le indagini dei carabinieri della locale Stazione hanno permesso di identificare il presunto autore, controllato dopo l’allarme diffuso da un fedele. Aveva con sè 36 euro di cui si era impossessato dal luogo di culto. Si tratta di un 47enne napoletano che da tempo gravita in Toscana e che ora dovrà rispondere di furto aggravato all’autorità Giudiziaria lucchese.

Utilizzava un metro rigido alla cui estremità collocava del nastro biadesivo. Uno stratagemma con il quale um uomo era riuscito a rubare in una chiesa di Borga a Mozzano le offerte, sia in moneta contante che metallica. Le indagini dei carabinieri della locale Stazione hanno permesso di identificare il presunto autore, controllato dopo l’allarme diffuso da un fedele. Aveva con sè 36 euro di cui si era impossessato dal luogo di culto. Si tratta di un 47enne napoletano che da tempo gravita in Toscana e che ora dovrà rispondere di furto aggravato all’autorità giudiziaria lucchese.