Valentina Mercanti in corsa per la segreteria del Pd Toscano

“ Sono molto contento della candidatura di Valentina Mercanti a segretario regionale del Pd in Toscana. È una ragazza giovane, 40 anni, una nuova generazione che si affaccia ai ruoli di prima responsabilità alla politica, una ragazza molto impegnata sul piano amministrativo, è consigliera regionale ed io quotidianamente ne ho in evidenza le doti”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a proposito della candidatura di Valentina Mercanti, come anticipano alcuni quotidiani, come segretaria regionale del Pd. Mercanti, ha aggiunto Giani, “ha maturato questa esperienza in Consiglio regionale ma soprattutto nella città di Lucca come assessore al commercio, all’economia, e devo dire che ha dimostrato una grande concretezza, capacità di risolvere i problemi, impegno a stare fra la gente. E’ quello di cui abbiamo bisogno per un Pd che vive il suo momento congressuale, vive la possibilità di avere, attraverso Stefano Bonaccini, un nuovo rilancio a livello nazionale. Attraverso Valentina Mercanti fra i banchi del Consiglio regionale noi avremo, io auspico, la segretaria che potrà supportare con forza anche l’azione della giunta”.