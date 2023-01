Veronesi candidato con Fdi in Lombardia: “Adesso faccia un passo indietro”

E' ufficiale: il presidente del Comitato per le celebrazioni pucciniane è tra i candidati nelle liste di Fratelli d'Italia per le elezioni regionali in Lombardia. ll suo ruolo lo ha visto al centro di una bufera politica nell'ultima settimana e adesso i sindaci di Viareggio e Pescaglia tornano alla carica e chiedono a Veronesi di fare un passo indietro. Nessun commento, per ora, da parte del sindaco di Lucca Pardini

E’ ufficiale: il maestro Alberto Veronesi, presidente del Comitato per le celebrazioni pucciniane e della Fondazione Puccini è tra i candidati nelle liste di Fratelli d’Italia per le elezioni regionali in Lombardia. ll ruolo di presidente del comitato lo ha visto al centro di una bufera politica nell’ultima settimana e adesso i sindaci di Viareggio e Pescaglia tornano alla carica e chiedono a Veronesi di fare un passo indietro. Sui profili social Andrea Bonfanti scrive: “E’ venuto meno il rapporto di fiducia con il presidente. La sua candidatura alle elezioni regionali lombarde, ancorché legittima, è decisamente inopportuna e fa venir meno anche il carattere di imparzialità che deve avere chi si pone alla guida di un comitato nazionale”.“Spero – scrive Giorgio Del Ghingaro – voglia ripensare il suo ruolo nel comitato per non creare difficoltà e imbarazzi nelle diverse componenti”.