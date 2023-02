I Luoghi del Cuore del Fai; in Toscana vince la via Vandelli

PROVINCIA - E' la via Vandelli il Luogo del Cuore del Fai in Toscana per il 2022. L'antica strada che collega Modena a Massa, passando per la Garfagnana, ha ricevuto oltre 26mila voti, superando nettamente la chiesa di San Miniato di Calamecca, a San Marcello di Piteglio, e il Parco di Sammezzano a Reggello e raggiungendo anche il quarto posto nella classifica assoluta nazionale.

Realizzata sul progetto dell’abate Domenico Vandelli nel XVIII secolo, per garantire uno sbocco sulla costa al Ducato di Modena e Reggio, la via venne tracciata con tecniche all’avanguardie per l’epoca e non a caso il Fondo Ambiente Italiano la definisce come “la madre di tutte le strade moderne”.

In Garfagnana attraversa i territori di San Pellegrino in Alpe, Pieve Fosciana e Castelnuovo. E risale la Valle dell’Edron fino al lago di Vagli, inerpicandosi poi fino al passo della Tambura, ad un’altitudine superiore ai 1600 metri. Da qui poi inizia la discesa fino a Massa e al Mar Tirreno.

150 chilometri ricchi di storia e di panorami di eccezionale bellezza, frequentati per larghi tratti da turisti ed escursionisti.

Il grande successo della Via Vandelli nei Luoghi del Cuore 2022 è stato reso possibile grazie alla raccolta voti promossa dal Comitato che cura la memoria della strada e che si avvale di un testimonial d’eccezione: il campione di rally Paolo Andreucci.

Nella classifica toscana dei Luoghi del Cuore c’è un altro gioiello della Provincia di Lucca: la Fortezza di Montecarlo, che ha ricevuto 223 voti, piazzandosi al 14esimo posto nella classifica regionale.