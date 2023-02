Le Mura-Valdarno, guai ai vinti; un derby che sa di salvezza

BASKET A1 DONNE - Una sfida tutta in salsa toscana che potrebbe incidere notevolmente sullo scampolo finale della stagione regolare. Sabato sera, palla a due alle 20.30, al PalaTagliate il Gesam Le Mura Lucca riceverà la visita di una Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno. Tra le biancorosse in dubbio Miccoli e Frustaci.

Attardata sì di due lunghezze rispetto alle biancorosse ma rinfrancata dalla vittoria, 82-79 il finale, sulla Rmb Brixia Brescia in quello che era un altro drammatico spareggio per la permanenza nella massima categoria del basket femminile italiano. Al confronto, l’ultimo prima della pausa per le qualificazioni europee, il team di coach Luca Andreoli arriva con due grossi punti interrogativi legati alla presenza sul parquet sia di Sofia Frustaci, alla prese con problema allergico, che di Maria Miccoli. Il valoroso capitano biancorosso, come ormai è noto, nelle battute iniziali del match contro la Virtus Bologna ha riportato una lussazione del quarto dito della mano destra. Eventuali defezioni che accorcerebbero ulteriormente le rotazioni a disposizione del tecnico bolognese e che rischierebbero di complicare ulteriormente una partita che Le Mura deve assolutamente vincere. Rispetto alla gara di andata, vinta dalle padrone di casa grazie al buzzer beater targata Tassinari, la compagine aretina ha completamente rivoluzionato il comparto delle straniere. Out Whitted e Varga, dentro l’esperta playmaker austriaca Sigrid Koizar (prelevata dalla lega australiana), la 28enne ala svedese Elsa Paulsson (prima parte di stagione con le polacche del Lublin) e il forte pivot Tijana Krivacevic. Il pallone a spicchi racconta che quello di sabato sera sarà anche il primo confronto tra le due squadre sul parquet lucchese. Era il 29 ottobre e Lucca già annaspava nel bel mezzo (si fa per dire) di una stagione tribolata e sfortunata, anzi tribolatissima e sfortunatissima. La sconfitta in Valdarno acuì un a crisi profonda di gioco e di risultati e forse per la prima volta diede la giusta misura di quello che sarebbe stato e che è ancora. Fu decisiva per il 70-68 a favore della Bruschi una tripla, a soli due decimi dalla sirena, di capitan Elisabetta Tassinari. Due punti che valsero l’aggancio in classifica alle biancorosse, protagoniste di una bella rimonta nel terzo periodo che aveva ricucito il -13 con cui si era chiuso il primo quarto. A Lucca non furono sufficienti i 20 punti di Morrison, i 17 di Treffers. Stavolta è assolutamente vietato sbagliare. Serve la vittoria per cercare la posizione migliore in vista dei playout e magari sperare in un clamoroso finale che valga una difficilissima salvezza-diretta. Una battuta d’arresto in un confronto diretto avrebbe ripercussione pesanti.